https://static.news.ru/photo/88db86ba-36c4-11ea-9002-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата в серии буллитов одержал победу в Хабаровске над «Амуром» — 3:2Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На быстрый гол хозяев — Игорь Руденков отличился на 4-й минуте — казанцы ответили точными бросками Михаила Глухова (13-я) и Джастина Азеведо (на 34-й секунде третьего периода). Однако чешский защитник Михаил Йордан сравнял счёт на 54-й минуте, когда хабаровчане играли в меньшинстве.

В серии послематчевых буллитов победным для «барсов» стал бросок Дмитрия Воронкова.

Таким образом, «Ак Барс» (68 очков, 46 игр) сумел реабилитироваться за крупное поражение (1:5) во Владивостоке от «Адмирала» в предыдущем поединке своего дальневосточного турне в рамках чемпионата КХЛ. Казанцы с отрывом в четыре очка от омского «Авангарда» сохраняют первое место на «Востоке».

«Амур», проигравший в шестой раз кряду в чемпионате, но набравший одно очко в поединке с лидером, отделяют от зоны плей-офф в этой же конференции семь очков.

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв забил редкий по красоте гол в ворота «Ак Барса», писал ранее NEWS.ru.