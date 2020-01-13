https://static.news.ru/photo/e1d1bf9e-3621-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Адмирал» Владивосток/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» из Владивостока и казанским «Ак Барсом» форвард хозяев Никита Коростелёв забросил редкую по красоте шайбу.

На 16-й минуте встречи 22-летний нападающий «Адмирала» на скорости прошёл двух игроков соперника, вышел один на один с голкипером казанской команды и броском из-под ноги отправил шайбу в ворота. После этого гола дальневосточники повели со счётом 2:0, а в итоге одержали убедительную победу в матче с лидером Восточной конференции — 5:1.

Коростелёв является воспитанником московской школы «Белые медведи», однако в 14-летнем возрасте он уехал за океан. В нынешнем сезоне вернулся в Россию и подписал контракт с московским ЦСКА, который затем обменял Никиту в «Адмирал» на денежную компенсацию. В поединке с «Ак Барсом» Коростелёв забросил свою первую шайбу в КХЛ — и сразу такую эффектную.

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