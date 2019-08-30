Форвард омского «Авангарда» швейцарец Свен Андригетто заявил, что русские партнёры по команде уже научили его нецензурной лексике.
Да (научили — ред.). Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах, — приводит слова игрока
Sport24.
Адригетто выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Монреаль» и «Колорадо». С омским клубом подписал контракт 8 июля 2019 года.
В составе сборной Швейцарии на чемпионате мира 2017-го года выиграл серебро.
Ранее нападающий хоккейного клуба «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал отставку главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, под руководством которого форвард играл в 2017 году, писал News.ru.