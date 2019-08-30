Свен Андригетто Свен Андригетто Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Форвард омского «Авангарда» швейцарец Свен Андригетто заявил, что русские партнёры по команде уже научили его нецензурной лексике.

Да (научили — ред.). Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах, — приводит слова игрока Sport24.

Адригетто выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Монреаль» и «Колорадо». С омским клубом подписал контракт 8 июля 2019 года.

В составе сборной Швейцарии на чемпионате мира 2017-го года выиграл серебро.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал отставку главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, под руководством которого форвард играл в 2017 году, писал News.ru.

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