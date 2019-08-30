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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что его чуть было не отчислили из интерната «Витязя» из-за алкоголя.

Мы жёстко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили...