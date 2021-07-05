«Нет такого неуважения к людям»: экс-хоккеист Тютин сравнил США с Россией

Бывший защитник сборной России по хоккею, чемпион мира — 2008 Фёдор Тютин ответил на вопрос о том, как в США воспринимается лояльность. По его словам в интервью Sport24, в «звёздно-полосатой» стране нет «такого неуважения» к народу, как в России.

Америка не идеальная страна. Не всё прекрасно и радужно. Глупо с этим спорить. Но всё это не в таком масштабе, как в России. Нет такого неуважения и беспардонства к народу. Уровень наглости у наших управленцев просто зашкаливает, — сказал Тютин.

Тютин перебрался в США в 2003 году, подписав пятилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». С 2008-го по 2016-й выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Входит в пятёрку лидеров среди российских защитников по количеству матчей в НХЛ.

Ранее российского журналиста Дмитрия Губерниева признали на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства. Комментатор назвал людей, принявших это решение, «идиотами» и добавил, что «плюёт в их рожи».