«Идиоты, плюю в рожи»: Губерниев ответил Минкульту Украины

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на внесение в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Его признали лицом, угрожающим национальной безопасности государства. Он назвал людей, принявших это решение, «идиотами» и добавил, что «плюёт в их рожи».

Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов! В каждом своем репортаже! Минкульт Украины, это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! — написал комментатор в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что на протяжении долгого времени поддерживал украинских спортсменов во всех видах спорта. Теперь же все его репортажи «приобретут особую краску». Губерниев уверен, что данным решением они сами стали «врагами своего народа». Он сообщил, что может только посмеяться над чиновниками и «плюёт в их рожи».

Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины! — заключил он.

Ранее Губерниев прокомментировал видео с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Политика засняли в неадекватном состоянии после матча.