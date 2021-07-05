Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев был внесён в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Его признали лицом, угрожающим национальной безопасности страны.

Ранее Дмитрий Губерниев, комментируя в своём Telegram-канале выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020, отметил, что тренер Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко хорошо общаются на русском языке.

Русский язык — творец украинского футбольного успеха, — написал Губерниев.

Кроме спортивного журналиста, в обновлённом списке находятся российский режиссер Олег Джураев, который в 2016 году снял документальный фильм об украинских военных. А также продюсер Анна Пескова и актёр Роман Юрченко. Всего в чёрном списке 204 человека.

Также сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на видео с бывшим украинским лидером Петром Порошенко, которого засняли в неадекватном состоянии после матча.