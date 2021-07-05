Губерниев отреагировал на видео с пьяным Порошенко после матча Украины

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020 (0:4). Он также отреагировал на видео с бывшим украинским лидером Петром Порошенко, которого засняли в неадекватном состоянии после матча.

Игра сборной Украины на этом турнире была неплохая. Молодцы. Смогли дойти до четвертьфинала. Но, к сожалению, выглядели беззубо против англичан. С такой тактикой непонятно, на что они рассчитывали, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также спортивный журналист заявил, что не видел ролик, в котором Порошенко в состоянии алкогольного опьянения даёт комментарий по игре национальной команды.

Я не видел ролик. Я не знаю никакого бывшего президента Украины. Я счастливый человек, — добавил он.

Сборная Украины вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что ведущая телеканала ITV Кейт Гэррэуэй в прямом эфире сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с пятном.