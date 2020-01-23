https://static.news.ru/photo/9abb3732-3dd5-11ea-ab06-fa163e074e61_660.jpg Брэндон Макмиллан Фото: hawk.ru

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан дисквалифицирован на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем». Также хоккеист обязан выплатить денежный штраф, сообщает пресс-служба КХЛ.

Как сообщалось, глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, писал NEWS.ru.