Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан дисквалифицирован на два матча.
Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем». Также хоккеист обязан выплатить денежный штраф, сообщает пресс-служба КХЛ.
Как сообщалось, глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, писал NEWS.ru.
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