Молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов признался, что причиной поражения от команды Канады стало провальное начало матча, в ходе которого отечественные спортсмены пропустили четыре безответные шайбы. При этом впоследствии россияне смогли перехватить инициативу, приводит его слова «Чемпионат».

Начало матча проспали. Удивляться нечему, сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный, — сказал...