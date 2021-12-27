Молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022

Сборная России по хоккею с поражения начала выступление на Молодёжном чемпионате мира — 2022. В первом матче группового этапа россияне проиграли сборной Швеции со счётом 6:3. Об этом сообщает РИА Новости.
Турнир проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.
Россияне и шведы
У россиян отметились Фёдор Свечков и Матвей Мичков, забросивший две шайбы.
Следующая встреча сборную РФ ждёт с представителями Швейцарии. Матч пройдёт в ночь с 27 на 28 декабря по Москве.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче с национальной командой Канады в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Канады. В первом периоде хозяева забросили четыре безответные шайбы, но впоследствии российские хоккеисты смогли выровнять положение. Второй отрезок они выиграли со счётом 3:1, в заключительном — обменялись голами.