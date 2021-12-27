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Молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022

Молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Швеции со счётом 6:3
06:29, 27 декабря 2021
Молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная России по хоккею с поражения начала выступление на Молодёжном чемпионате мира — 2022. В первом матче группового этапа россияне проиграли сборной Швеции со счётом 6:3. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Россияне и шведы встретились в Ред-Дире. У победителей шайбы на счету Оскара Олауссона, Симона Эдвинссона, Эмиля Андре, Александера Хольца, Теодора Нидербаха и Даниэля Юнгмана.

У россиян отметились Фёдор Свечков и Матвей Мичков, забросивший две шайбы.

Следующая встреча сборную РФ ждёт с представителями Швейцарии. Матч пройдёт в ночь с 27 на 28 декабря по Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче с национальной командой Канады в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Канады. В первом периоде хозяева забросили четыре безответные шайбы, но впоследствии российские хоккеисты смогли выровнять положение. Второй отрезок они выиграли со счётом 3:1, в заключительном — обменялись голами.

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