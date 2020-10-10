Минское «Динамо» по буллитам одолело рижское и догнало СКА на «Западе» КХЛ

Героем уральского дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Павел Дацюк: 42-летний суперветеран екатеринбургского «Автомобилиста» забросил две шайбы в домашнем поединке с челябинским «Трактором» и принёс своей команде победу — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Дацюк забил голы на 8-й и 58-й минутах, ещё одну шайбу забросил на 48-й минуте Андрей Обидин, и одним из ассистентов был всё тот же Дацюк. Павел в 15 матчах...