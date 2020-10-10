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Минское «Динамо» по буллитам одолело рижское и догнало СКА на «Западе» КХЛ

19:16, 11 октября 2020

В поединке двух динамовских клубов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минчане на своём льду в серии послематчевых буллитов вырвали победу у рижан — 4:3Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время у «зубров» отличились Алексей Протас (10-я минута), Дмитрий Буйницкий (31-я) и Егор Шарангович (46-я).

В составе гостей дублем отметился Зак Митчелл (голы на 17-й и 39-й минутах), одну шайбу забросил Константин Комарек (53-я).

На 52-й минуте нападающий хозяев Иван Дроздов не смог реализовать штрафной бросок.

В серии послематчевых бросков победу минчанам принесла попытка Роба Клинкхаммера.

Минское «Динамо» (21 очко, 14 игр) сравнялось в турнирной таблице с петербургским СКА, занимающим второе место в Западной конференции.

Дубль Павла Дацюка принёс екатеринбургскому «Автомобилисту» победу над челябинским «Трактором» и позволил догнать омский «Авангард» на вершине турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, писал ранее NEWS.ru.

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