Минское «Динамо» по буллитам одолело рижское и догнало СКА на «Западе» КХЛ

В поединке двух динамовских клубов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минчане на своём льду в серии послематчевых буллитов вырвали победу у рижан — 4:3Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
В основное время у «зубров» отличились Алексей Протас (10-я минута), Дмитрий Буйницкий (31-я) и Егор Шарангович (46-я).
В составе гостей дублем отметился Зак Митчелл (голы на 17-й и 39-й минутах), одну шайбу забросил Константин Комарек (53-я).
На 52-й минуте нападающий хозяев Иван Дроздов не смог реализовать штрафной бросок.
В серии послематчевых бросков победу минчанам принесла попытка Роба Клинкхаммера.
Минское «Динамо» (21 очко, 14 игр) сравнялось в турнирной таблице с петербургским СКА, занимающим второе место в Западной конференции.
Дубль Павла Дацюка принёс екатеринбургскому «Автомобилисту» победу над челябинским «Трактором» и позволил догнать омский «Авангард» на вершине турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, писал ранее NEWS.ru.
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