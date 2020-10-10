Дубль Дацюка в уральском дерби вывел «Автомобилист» в лидеры «Востока» КХЛ

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Героем уральского дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Павел Дацюк: 42-летний суперветеран екатеринбургского «Автомобилиста» забросил две шайбы в домашнем поединке с челябинским «Трактором» и принёс своей команде победу — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Дацюк забил голы на 8-й и 58-й минутах, ещё одну шайбу забросил на 48-й минуте Андрей Обидин, и одним из ассистентов был всё тот же Дацюк. Павел в 15 матчах чемпионата набрал 18 очков (5+13) по системе «гол плюс пас» и вышел на второе место в списке самых результативных игроков КХЛ.

А на первом месте закрепился ещё один нападающий «Автомобилиста» — Алексей Макеев. В дерби с «Трактором» он оформил ассистентский хет-трик и набрал в нынешнем чемпионате 19 очков (10+9).

Единственную шайбу у челябинцев забросил в меньшинстве на 47-й минуте Алексей Бывальцев.

Форвард екатеринбуржцев Анатолий Голышев также стал автором одной результативной передачи и довёл количество «ассистов» в КХЛ до сотни.

«Автомобилист» набрал 23 очка в 15 проведённых играх и сравнялся в турнирной таблице с лидером Восточной конференции омским «Авангардом».

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