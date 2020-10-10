«Авангард» всухую выиграл сибирское дерби и вышел в лидеры «Востока» КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе не позволил забить новосибирской «Сибири» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Авторами заброшенных шайб стали Рид Буше (6-я минута), оформивший дубль Сергей Шумаков (7-я, спустя 58 секунд после первого гола, и за 47 секунд до финальной сирены) и Корбэн Найт (44-я).

Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 29 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Отдавший результативную передачу Денис Зернов набрал сотое очко в КХЛ по системе «гол плюс пас», а дважды ассистировавший партнёрам Сергей Толчинский в последних семи матчах записал на свой счёт девять голевых передач.

Омичи выиграли уже второе сибирское дерби в нынешнем чемпионате, причём оба раза — всухую. В начале сентября «ястребы» одолели «Сибирь» также дома со счётом 1:0.

«Авангард» (23 очка, 15 игр) одержал победу после двух поражений в чемпионате и вышел на чистое первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, опередив на очко казанский «Ак Барс».

«Барсы» в этот же игровой день уступили нижнекамскому «Нефтехимику» в дерби Татарстана, ранее писал NEWS.ru.