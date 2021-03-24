Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова впервые прокомментировала смерть сына

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Елена, мать 19-летнего игрока клуба Молодёжной хоккейной лиги «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова, впервые прокомментировала смерть сына и призналась, что не винит игрока ярославского «Локомотива» Дмитрия Тювилина.

Я его ни в чём не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться, — приводит слова Елены KP.RU.

Женщина просила руководство Лиги о встрече с хоккеистом «Локо», однако аудиенция пока не состоялась. По её мнению, «возможно, мальчик боится посмотреть» на неё.

Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать ещё лучше и сильнее, — заключила она.

Инцидент произошёл 12 марта во время матча Молодёжной хоккейной лиги с Ярославским «Локомотивом». Шайба попала 19-летнему хоккеисту в область шеи , он покинул лёд на носилках и был госпитализирован в ярославскую больницу, провёл в реанимации четыре дня, но врачам не удалось его спасти.

В текущем сезоне Файзутдинов принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф он провёл две игры.

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