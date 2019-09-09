https://static.news.ru/photo/71e6465e-d321-11e9-94f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru

Магнитогорский «Металлург», на пост главного тренера которого спустя почти два года вернулся Илья Воробьёв, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии послематчевых бросков проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» — 2:3Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

По ходу основного времени поединка «металлурги» дважды выходили вперёд усилиями Денниса Расмуссена (отличился спустя 36 секунд после стартового вбрасывания) и Дениса Паршина (22-я минута), однако всякий раз «Автомобилист» отыгрывался. Голы на свой счёт записали Артём Гареев (5-я минута) и Алексей Василевский (35-я).

В овертайме решающим могло стать удаление защитника «Металлурга» Егора Яковлева, однако хозяева льда не смогли использовать численное преимущество в формате «4 на 3».

В серии послематчевых буллитов победный бросок исполнил нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус.

После этой победы команда из Екатеринбурга набрала 8 очков в четырёх матчах и вышла на чистое первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Илья Воробьёв был назначен на должность главного тренера «Металлурга» после отставки чешского специалиста Йозефа Яндача, под руководством которого уральцы на старте нынешнего сезона потерпели два поражения в трёх матчах, писал ранее News.ru.