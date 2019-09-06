https://static.news.ru/photo/3ec85790-d118-11e9-9655-fa163e074e61_660.jpg Тренер Илья Воробьёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уже на шестой игровой день регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) случилась первая тренерская отставка: пост наставника магнитогорского «Металлурга» покинул чешский специалист Йозеф Яндач.

Уральцы на этом отрезке чемпионата успели провести три домашних матча, в которых потерпели два поражения (1:3 от петербургского СКА, 0:2 от подмосковного «Витязя») и добыли одну победу (4:2 над череповецкой «Северсталью»). Именно после сухого проигрыша «Витязю» руководство «Металлурга» приняло решение уволить Яндача.

Следует отметить, что эта отставка стала рекордно ранней за всю историю КХЛ: до сих пор ни одного тренера не увольняли после трёх проведённых матчей.

Чешский специалист, которому 12 ноября исполнится 51 год, возглавил магнитогорскую команду перед началом прошлого сезона после работы главным тренером сборной Чехии (с 2016 по 2018 год). В регулярном чемпионате-2018/19 «Металлург» под руководством Яндача одержал 41 победу в 62 матчах, заняв третье место в таблице Восточной конференции. Однако в первом же раунде плей-офф уральцы проиграли серию (2-4) уфимскому «Салавату Юлаеву».

Если добавить к показателям прошлого сезона три игры нынешнего, то общая статистика Йозефа Яндача во главе «Магнитки» такова: 44 победы и 27 поражений в 71 матче. Не самые плохие цифры, однако руководство уральского клуба решило рубить с плеча.

Сразу же был назначен преемник чеха на посту главного тренера «Металлурга»: им стал Илья Воробьёв, приводивший команду к Кубку Гагарина в сезоне-2015/16, а весной 2018 года перешедший на должность главного тренера петербургского СКА и сборной России.

При Воробьёве национальная команда проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира-2018 в Дании, а на мировом первенстве текущего года, располагая суперзвёздным составом, заняла третье место, уступив в полуфинале (0:1) скромной финской команде.

Первый матч под руководством нового старого главного тренера магнитогорцы проведут в понедельник, 9 сентября на выезде с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который после трёх проведённых матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ с шестью набранными очками.

В последнем из этих трёх матчей «Автомобилист» уверенно обыграл питерский СКА, писал ранее News.ru.