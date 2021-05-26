Лукашенко прокомментировал замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о замене государственного флага страны на бело-красно-белый в Риге вблизи арены чемпионата мира по хоккею. Слова политика приводит Tribuna.com со ссылкой на Telegram-канал ATN News.

Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и ещё большее уважение к нашим символам, — сказал Лукашенко.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима Лукашенко.

25 мая в Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять на политзаключённых. С такой идеей выступил депутат латвийского сейма Айгарс Бикше.