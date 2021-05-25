В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею

https://static.news.ru/photo/79df4f1e-bd5c-11eb-b4b3-96000091f725_660.jpg Фото: hockey_bel/vk.com

Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять на политзаключённых. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает за латышскую границу в обмен на всех политзаключённых белорусского режима. Нельзя воевать с террористами, обслуживая их спортсменов и депутатов! Ответ должен быть громким и чувствительным, — написал Бикше.

Политик добавил, что похищение журналиста Романа Протасевича из самолёта Ryanair сообщением Афины — Вильнюс — это сигнал полного равнодушия к правам человека и международным отношениям.

24 мая мэр Риги Мартыньш Стакас заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом РБ в 1991–1995 годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолёта Ryanair. Также была задержана его девушка — россиянка София Сапега. Экс-главреда NEXTA обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков и экстремизм.