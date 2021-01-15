Латвия заявила о готовности провести хоккейный ЧМ без Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c2f807b4-5753-11eb-9a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: arenariga/facebook.com

Хоккейная ассоциация Латвии предложила Международной федерации хоккея (IIHF) провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель. Турнир, который пройдёт с 21 мая по 6 июня, должны принять Минск и Рига. Спортсмены, функционеры и политики неоднократно призывали IIHF отобрать у Белоруссии право на проведение чемпионата из-за акций протеста в этой стране.

Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге, — сообщил Фазель.

IIHF собирается вынести окончательное решение о судьбе ЧМ на совете, намеченном на конец января. Президент федерации отметил, что минскую часть турнира могут перенести в другую страну.

11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с Фазелем. Белорусский лидер заверил собеседника, что страна готова принять соревнования, а демократическая обстановка в стране является «нормальной».

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев заявил, что Россия готова провести у себя турнир «хоть завтра», передавал NEWS.ru.