«Куньлунь» обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/e5187ad0-123f-11eb-aaf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctorpedo.ru

«Куньлунь» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу клуба из КНР. В составе «Куньлуня» по разу отличились Хантер Шинкарук, Иван Николишин и Алексей Торопченко. Единственную шайбу гостей забросил Даниил Ильин.

Для «Куньлуня» это вторая победа подряд, а для «Торпедо» — второе подряд поражение.

Ранее NEWS.ru писал, что в регулярном чемпионате КХЛ состоялось такое же столичное дерби, как в этот же день в Российской футбольной премьер-лиге. И в обоих ЦСКА оказался сильнее «Динамо». Футбольные «красно-синие» обыграли «бело-голубых» со счётом 3:1, хоккейные — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победу «армейцам» принесли точные броски Сергея Андронова (16-я минута) и Богдана Киселевича (56-я).