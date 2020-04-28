КХЛ отменила традиционную церемонии закрытия сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене церемонии закрытия сезона-2019/20, которая была запланирована на конец мая 2020 года.

При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их Советом директоров, сообщает пресс-служба КХЛ.

К сожалению, пока ситуация с пандемией диктует всем нам свои условия. Считаю, что, даже если запреты на проведение мероприятий до конца мая будут сняты, мы не вправе рисковать здоровьем людей, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд рублей, писал NEWS.ru.