КХЛ определила лучший сейв сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выбрала лучшее вратарское спасение сезона 2019/20. Им признан сейв голкипера хабаровского «Амура» Евгения Аликина в матче против подмосковного «Витязя» (4:3).

Он это взял? Он это взял! — подписано видео, смонтированное с разных ракурсов и размещённое на странице КХЛ в Instagram.

На видео заметно, как Аликин в прыжке, потеряв клюшку, отразил бросок форварда Алексея Бывальцева.

Как писал NEWS.ru, Федерация хоккея России (ФХР) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса. КХЛ также сообщила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря.