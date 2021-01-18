Капризов признан первой звездой прошедшей недели НХЛ

https://static.news.ru/photo/62ed41c8-59be-11eb-991a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Капризов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная хоккейная лига признала российского форварда Кирилла Капризова первой звездой НХЛ прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Второй звездой недели стал Трэвис Конечны из «Филадельфии». Он в двух победных матчах против «Питтсбурга» набрал пять очков (три гола + две передачи). Стивен Стэмкос из «Тампы» признан третьей звездой, на его счету также пять (2+3) очков.

Капризов, который дебютировал в НХЛ, в первом же матче отметился двумя голевыми передачами, а потом и вовсе забросил победную шайбу в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (4:3).

Во втором матче против «Лос-Анджелеса», который завершился в овертайме с тем же счётом, Капризов передал один результативный пас.

В США российский нападающий совсем недавно. Ранее он рассказал, как проходит адаптация к жизни за океаном. По его словам, быстрее привыкнуть к новой обстановке ему помогают одноклубники, которые дают дельные советы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее хоккеисты команды «Нью-Йорк Рейнджерс» по всем статьям превзошли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden принесла победу хозяевам площадки со счётом 5:0.