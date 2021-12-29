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Канадский хоккеист рассказал, как Овечкин научил его ругаться матом

Канадский хоккеист Фер заявил, что в «Вашингтоне» благодаря Овечкину он выучил весь русский мат
18:21, 30 декабря 2021
Канадский хоккеист рассказал, как Овечкин научил его ругаться матом Эрик Фер Фото: Daniela Frutiger/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Канадский нападающий «Ак Барса» Эрик Фер вспомнил, как выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Он рассказал, что в тот период он выучил много матерных слов на русском языке, сообщает официальный сайт казанской команды.

Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду! заявил Фер.

Нападающий перешёл в «Ак Барс» в декабре этого года. Он выступал за «Вашингтон» с 2005-го по 2011-й и с 2013 по 2015 год. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» Фер выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что молодёжный чемпионат мира в Канаде отменили из-за случаев заражения коронавирусом хоккеистов разных сборных. Организаторы были вынуждены сначала отменить три матча, а затем и сам турнир.

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