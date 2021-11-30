Канадец рассказал, как спровоцировал Панарина бросить в него перчатку

Канадский хоккеист, форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд рассказал о том, как спровоцировал российского коллегу Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» на бросок перчатки. Слова канадца приводит Twitter журналиста Флуто Шинзавы.

Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире. Порой во время матчей высказываются и гораздо жёстче. Если он из-за этого ноет, то так тому и быть, — сказал Маршанд.

Инцидент произошёл в пятницу, 26 ноября. «Рейнджерс» одержали победу над «Брюинз» со счётом 5:2. Панарин забил победную шайбу. В конце встречи россиянин и канадец, известный своим провокационным поведением, начали о чём-то спорить. Находившийся в это время на скамейке Панарин бросил в Маршанда перчатку.

В субботу, 27 ноября, стало известно, что за это департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал россиянина на $5 тысяч. Причиной штрафа названо неспортивное поведение.