«Йокерит» вырвал победу у «Сибири» и обошёл московское «Динамо» в КХЛ

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» в гостях одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).
У сибиряков дубль сделал Олег Ли (голы на 3-й и 14-й минутах), ещё одну шайбу забросил Микаэль Руохомаа (18-я минута).
В составе «джокеров» отличились Джон Норман (на 15-й секунде встречи), Алекс Грант (13-я минута), Давид Скленичка (33-я) и Виктор Лёв (56-я).
Нападающий финского клуба Петер Регин провёл 300-й матч в КХЛ.
«Сибирь» продлила серию поражений в чемпионате до пяти игр.
«Йокерит» (19 очков, 13 игр) благодаря этой победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя на одно очко московское «Динамо». Кроме того, команда из Хельсинки провела на две — четыре игры меньше конкурентов, поскольку на некоторое время брала паузу в чемпионате из-за карантина.
Матч между рижским «Динамо» и подмосковным «Витязем», который должен был состояться сегодня, отменён из-за новых случаев заражения коронавирусом в латвийской команде, ранее писал NEWS.ru.