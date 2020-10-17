«Йокерит» вырвал победу у «Сибири» и обошёл московское «Динамо» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/7ee7614a-1078-11eb-ad80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Йокерит»/vk.com

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» в гостях одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

У сибиряков дубль сделал Олег Ли (голы на 3-й и 14-й минутах), ещё одну шайбу забросил Микаэль Руохомаа (18-я минута).

В составе «джокеров» отличились Джон Норман (на 15-й секунде встречи), Алекс Грант (13-я минута), Давид Скленичка (33-я) и Виктор Лёв (56-я).

Нападающий финского клуба Петер Регин провёл 300-й матч в КХЛ.

«Сибирь» продлила серию поражений в чемпионате до пяти игр.

«Йокерит» (19 очков, 13 игр) благодаря этой победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя на одно очко московское «Динамо». Кроме того, команда из Хельсинки провела на две — четыре игры меньше конкурентов, поскольку на некоторое время брала паузу в чемпионате из-за карантина.

Матч между рижским «Динамо» и подмосковным «Витязем», который должен был состояться сегодня, отменён из-за новых случаев заражения коронавирусом в латвийской команде, ранее писал NEWS.ru.