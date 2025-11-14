Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, сообщает пресс-служба ХК. Решение было принято по итогам выступлений команды в текущем сезоне КХЛ, а коллектив поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым. <...> Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь хоккейного клуба «Динамо» Михаил Кравченко воздержался от комментариев относительно возможного возвращения в команду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Во время представления книги «Звезда по имени Ови» представитель клуба ограничился интригующей фразой о том, что «будет интересно».

Кроме того, ярославский «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» в гостевом поединке чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля.