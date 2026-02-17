Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 17:38

Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1

Сборная ФРГ разгромила Францию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады в Италии и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1.

В составе сборной Германии отличились Леон Драйзайтль (четвертая минута), Фредерик Тиффельс (11 минута), Джон-Джейсон Петерка (19 минута), Джош Самански (48 минута) и Нико Штурм (60 минута). У сборной Франции шайбу забросил Пьер-Эдуар Белльмар (25 минута).

В составе сборной Франции на лед вышел нападающий екатеринбургского клуба Автомобилист Стефан Да Коста. Ассистент капитана французской команды результативных действий не совершил.

В четвертьфинале Германия сыграет против сборной Словакии. На Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине словаки победили немцев в квалификационном раунде плей-офф со счетом 4:0.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru заявил, что хоккейный турнир на зимней Олимпиаде — 2026 имеет очень высокий уровень. Он признался, что получает удовольствие от некоторых матчей олимпийского турнира. В то же время Плющев отметил, что команды Франции, Италии и Латвии выглядят аутсайдерами.

Олимпиада
хоккей
Германия
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.