Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1 Сборная ФРГ разгромила Францию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады в Италии и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1.

В составе сборной Германии отличились Леон Драйзайтль (четвертая минута), Фредерик Тиффельс (11 минута), Джон-Джейсон Петерка (19 минута), Джош Самански (48 минута) и Нико Штурм (60 минута). У сборной Франции шайбу забросил Пьер-Эдуар Белльмар (25 минута).

В составе сборной Франции на лед вышел нападающий екатеринбургского клуба Автомобилист Стефан Да Коста. Ассистент капитана французской команды результативных действий не совершил.

В четвертьфинале Германия сыграет против сборной Словакии. На Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине словаки победили немцев в квалификационном раунде плей-офф со счетом 4:0.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru заявил, что хоккейный турнир на зимней Олимпиаде — 2026 имеет очень высокий уровень. Он признался, что получает удовольствие от некоторых матчей олимпийского турнира. В то же время Плющев отметил, что команды Франции, Италии и Латвии выглядят аутсайдерами.