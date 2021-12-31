Хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса

Хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия), сообщает финское издание MTV Uutiset. Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.

Помимо нарушения требований относительно использования средств индивидуальной защиты, некоторые хоккеисты находились в нетрезвом состоянии и курили сигареты. В результате спортсменов не пустили на борт, из-за чего они не смогли улететь в запланированное время, сообщает источник.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.

Ранее сообщалось, что организаторы молодёжного чемпионата мира по хоккею не были готовы проводить его в условиях пандемии коронавируса, сообщил бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. По его словам, они не ожидали, что ситуация с COVID-19 окажется настолько серьёзной.