Хоккеист «Миннисоты» Капризов будет служить в ВДВ в случае призыва в армию Mash: хоккеист Капризов будет служит в ВДВ в случае призыва в армию

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов будет служить в воздушно-десантных войсках (ВДВ) в случае призыва в армию, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на решение призывной комиссии. Ранее сообщалось, что форвард купил военный билет, когда выступал за «Салават Юлаев».

По данным Telegram-канала, в последний раз хоккеист отмечался в военкомате в 2021 году как студент РАНХиГС. Его отсрочка от армии закончилась 30 июня.

Кирилл Капризов является олимпийским чемпионом в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА. В 2021 году его признали лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее стало известно, что хоккеист сборной России Иван Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.