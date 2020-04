Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

Встречу назвали «Великий» против «Великой восьмёрки», а в качестве команд 60-летний Гретцки выбра «Эдмонтон Ойлерз» (первый клуб канадского хоккеиста в НХЛ, за который он выступал с 1978 по 1988 год), Овечкин — «Вашингтон».

В первом матче сильнее оказался канадец, который поставил точку в овертайме – 5:4. В ответной игре капитан «Вашингтона» сумел взять реванш: в конце второго периода россиянин уверенно опережал соперника со счётом 4:1, после чего было решено досрочно завершить состязание.

Целью игры стал сбор средств в благотворительные фонды Edmonton Food Bank и вашингтонского Feeding the Frontlines, которые обеспечивают питанием медицинских работников, борющихся с пандемией инфекции коронавируса.

Трансляция матча проходила на канале «Вашингтона» на Twitch и собрала немного более $20 тыс. Вырученные средства будут поделены между двумя благотворительными фондами пополам. Кроме того, Овечкин и Гретцки удвоили сумму пожертвований фонда, который они представляли, за счёт личных средств.