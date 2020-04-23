Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграли друг против друга в хоккейный симулятор NHL 20.

Встречу назвали «Великий» против «Великой восьмёрки», а в качестве команд 60-летний Гретцки выбра «Эдмонтон Ойлерз» (первый клуб канадского хоккеиста в НХЛ, за который он выступал с 1978 по 1988 год), Овечкин — «Вашингтон».

В первом матче сильнее оказался канадец, который поставил точку в овертайме – 5:4. В ответной игре капитан «Вашингтона» сумел взять реванш: в конце второго периода россиянин уверенно опережал соперника со счётом 4:1, после чего было решено досрочно завершить состязание.

Целью игры стал сбор средств в благотворительные фонды Edmonton Food Bank и вашингтонского Feeding the Frontlines, которые обеспечивают питанием медицинских работников, борющихся с пандемией инфекции коронавируса.

Трансляция матча проходила на канале «Вашингтона» на Twitch и собрала немного более $20 тыс. Вырученные средства будут поделены между двумя благотворительными фондами пополам. Кроме того, Овечкин и Гретцки удвоили сумму пожертвований фонда, который они представляли, за счёт личных средств.

What an incredible night!



Thanks to all who helped us raise over $20,000 for COVID-19 relief!



And a special thank you to the Gretzky and Ovechkin families for matching the donation to push the total to over $40,000 for @MSEFndn âs âFeeding the Frontlinesâ fund and @yegfoodbank . pic.twitter.com/jPk4pKvYOJ — Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020