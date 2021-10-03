Главным городом МЧМ-2023 может стать Омск

Строительством «Арены Омск» занимается «Газпром нефть», в то время как в Новосибирске происходит «типичная бюджетная стройка с сомнительными тендерами и подрядчиками-банкротами». Проблемы с ледовой ареной могут стать причиной того, что роль главного города молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году перейдёт от Новосибирска к Омску, считает хоккейный обозреватель sport24.ru Дмитрий Ерыкалов. Об этом пишет Сиб.фм.

Прямо сейчас арена в Новосибирске чуть больше готова, чем в Омске, но важна не стадия, а темпы. А они несоизмеримы. В данный момент на стройке в Новосибирске находятся 300–500 человек, а в Омске — 1200–1400. Собственно, именно такое количество задействованных рабочих — ключевая разница между стройками в двух сибирских городах, — признался Ерыкалов.

По его словам, первоочередная задача сейчас — «закрыть тепловой контур» на стройке в Новосибирске, потому что если этого не сделать, грядущие морозы могут сильно усложнить процесс строительства стадиона. Он также напомнил, что «по изначальному графику тепловой контур должны были закрыть до октября».

Ранее одного из подрядчиков при строительстве «Газпром Арены» заподозрили в краже 180 млн рублей. По имеющимся данным, группа предпринимателей закупила систему видеонаблюдения значительно дороже, чем планировалось.