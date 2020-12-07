На строительстве «Газпром Арены» могли «отмыть» 180 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/4f2bcc14-3938-11eb-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Следственном комитете считают, что во время строительства стадиона «Газпром Арена» предприниматель, отвечавший за закупку системы видеонаблюдения, приобрёл её значительно дороже. После этого куда-то исчезли 180 млн рублей. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

С материалами уголовного дела знакомятся ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге, — заявил руководитель СК, слова которого приводит «Царьград».

Источники рассказывали об этой мошеннической схеме журналистам ещё в 2019 году и отмечали, что тогда уже начались обыски. Следователи в 2020 году выяснили, что махинации проводились с поставками системы на стадион. По версии СК, в качестве субподрядчика привлекали ООО «Группа компаний „Охрана“». Сейчас её учредитель Алексей Кобыща в розыске.

Как сообщал NEWS.ru, Центробанк РФ планирует пересмотреть принципы оценки случаев обналичивания и отмывания денег. Регулятор планирует создать базу данных юрлиц, обслуживающихся в различных российских банках, и вести по ним статистику, чтобы определять их благонадёжность.