https://static.news.ru/photo/00dad66e-5e2c-11ea-8461-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что проведение чемпионата мира невозможно без зрителей.

Не считаю возможным проведение хоккейных матчей без зрителей. Могу вам точно сказать, что ни один матч чемпионата мира по хоккею не пройдёт без зрителей, — цитирует Фазеля РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее IIHF отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте—апреле, писал NEWS.ru.