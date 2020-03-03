https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса.

IIHF продолжает следить за развитием коронавируса и будет ежедневно пересматривать возможности организаторов турнира по проведению чемпионатов IIHF в апреле, — сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте, добавив, на мартовском заседании совету предоставят дополнительную информацию и возможные сценарии решений, после этого IIHF сообщит о дальнейших действиях.

Таким образом, не состоятся: юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксенбург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона (Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте-апреле). Основные мужской и женский чемпионаты мира пока в графике по расписанию.

Однако чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин должны пройти в соответствии с графиком.

Министерство спорта России взаимодействует с Министерством здравоохранения по вопросам защиты атлетов от коронавируса, заявил глава ведомства Олег Матыцин, ранее писал NEWS.ru.