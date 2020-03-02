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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что намерен присутствовать на заседании World Athletics, где 10 марта будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА в членстве международной организации.

Хочу объявить, что я обращусь с письмом к руководству World Athletics с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании, — сказал Юрченко журналистам после решения комиссии Министерства спорта РФ восстановить...