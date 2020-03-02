Министерство спорта России взаимодействует с Министерством здравоохранения по вопросам защиты атлетов от коронавируса, заявил глава ведомства Олег Матыцин.
Мы активно взаимодействуем с Министерством здравоохранения по всем вопросам. Будем тщательно осуществлять контроль за здоровьем спортсменов. Не только спортсмены, тренеры, но и весь персонал должен быть здоров и подойти к Олимпиаде в хорошей форме, — сказал Матыцин журналистам.
Спортивный директор французской велосипедной команды Cofidis Роберто Дамиани готов объявить голодовку, если ситуация в Абу-Даби (ОАЭ), где в отеле на карантине от коронавируса находятся три команды, не изменится, писал NEWS.ru.
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