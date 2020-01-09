https://static.news.ru/photo/fbab227c-3377-11ea-83be-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин набрал три очка (1+2), провёл на льду 18 минут 39 секунд при показатели полезности «+1». Теперь на счету нападающего 61 (24+37) очко в 43 матчах, и он является лучшим бомбардиром команды.

Панарин установил рекорд клуба по результативности после 43 матчей, побив таким образом достижение легендарного Уэйна Гретцки. Канадец в сезоне в сезоне-1996/1997 в 43 матчах сезона набрал 59 очков, забросив 16 шайб и сделав 43 результативные передачи.

Ранее Панарин установил достижение Марка Мессье, писалNEWS.ru.