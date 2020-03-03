https://static.news.ru/photo/5324008c-5d5d-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) считает, что принятый потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может негативно сказаться на интересах национальной сборной.

Президент ФХР Владислав Третьяк и председатель правления федерации Аркадий Ротенберг отправили письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), в котором ФХР предлагает установить на два следующих сезона размер жёсткого потолка в 1,3 млрд руб. Иначе клубы могут потерять ведущих игроков лиги, из-за чего создаётся «серьёзный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года».

Из-за массового отъезда российских хоккеистов и снижения уровня российских команд на первые роли в лиге выйдут иностранные клубы и российскому хоккею будет нанесён значительный ущерб, — говорится в письме, которое цитирует «Коммерсант».

В следующем сезоне жёсткий потолок зарплат составит 900 млн рублей. Отмечается, что КХЛ не готова согласиться с тезисами письма ФХР.

Ранее новый президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что будет вести диалог с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков в Олимпийских играх, писал NEWS.ru.