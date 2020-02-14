Алексей Морозов Алексей Морозов Фото: КХЛ/vk.com

Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что будет вести диалог с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

С НХЛ обязательно будем вести диалог, в том числе и по участию в Олимпийских играх. Что касается участия в Лиге чемпионов, это более сложный вопрос. Не так просто найти окна в календаре КХЛ для участия в Лиге чемпионов, — сказал он.

Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова на посту президента лиги, писал NEWS.ru. 

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях