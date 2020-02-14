С НХЛ обязательно будем вести диалог, в том числе и по участию в Олимпийских играх. Что касается участия в Лиге чемпионов, это более сложный вопрос. Не так просто найти окна в календаре КХЛ для участия в Лиге чемпионов, — сказал он.