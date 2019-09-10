Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему российские хоккеисты предпочитают Национальную хоккейную лигу (НХЛ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Никита Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» из НХЛ — сильная ли это потеря для России?

— Интересный парень во всех отношениях. Рад, что в своё время мы сумели увидеть будущего Гусева, который дарил нам олимпийские золотые медали. Конечно, это, с одной стороны, потеря, с другой, возможность попробовать себя на другом уровне. Никита обладает нестандартным мастерством и производит на льду настоящее волшебство, меняет стереотипы. Я, конечно, буду следить за ним по мере возможности. Хочу поддержать и пожелать Никите удачи. Это серьёзный вызов для него. Он выделяется из всех молодых в мировом хоккее. Тем и становится интересней наблюдать за развитием спорта в целом.

— Да и вообще многие российские хоккеисты стремятся уехать за океан. С чем связана такая тяга?

— Надо их спрашивать, почему едут туда. Но всё довольно просто на самом деле. Каждая игра — война и каждый игровой отрезок времени необходимо проводить на максимуме, хочешь понять и раскрыть свой потенциал, попасть в систему, которая предоставит тебе возможность играть до сорока лет. И если ты правильно относишься к себе, к игре, ко всему, что происходит вокруг, то и выбираешь НХЛ. Все хотят быть частью этой истории, той, где есть совершенно адекватное, непредвзятое отношение. Где проявляется не только интерес самого дела, но и твоё отношение к происходящему. Именно это и привлекает ребят. Надеюсь, у нас появится такая же система в Континентальной хоккейной лиге, и парни будут выбирать, как продолжать карьеру и куда отправиться.

— Как раз у Кирилла Капризова контракт с ЦСКА действует ровно сезон. Как «армейцам» удержать лидера?

— Никак. В нашей системе я в своё время предлагал единственный правильный вариант — регламенты, законы нашей страны подписать таким образом, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям Национальной хоккейной лиги. У нас по-прежнему не закрытая лига по возрасту, по-прежнему наши контракты не признаются в той степени, в которой должны. Трудовой кодекс у нас превалирует над всеми остальными делами хоккея. И любой игрок может подписать заявление, что он покидает клуб. Не знаю, кому это выгодно. Надо, чтобы это не происходило.

Сергей Булкин/News.ru

— Что скажете об усилении в летнее трансферное окно?

— Я не слежу вообще за хоккеем.

— Совсем?

— Да, зачем? Сейчас наша национальная команда не выступает, а сам я давно наигрался в хоккей.

— Наконец, разрешилась ситуация с Евгением Кузнецовым, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за кокаин. Правильное ли решение «Вашингтона» не предпринимать никаких санкций по отношению к игроку?

— Интересен сам факт, что Международное спортивное право говорит о том, что этого делать нельзя. А профессиональная лига — другое. У них есть мотивация попробовать поставить его на правильные рельсы, дать шанс. Понятно, что международные законы и устои немного жёстче и справедливее по отношению к спорту, чем профессиональные. Думаю, что, прежде всего, вся «шумиха» поможет Евгению эту проблему из своей жизни убрать. Будем надеяться, что он будет счастлив в игре и поймёт, что здесь и сейчас — это то самое время, которое вернуть нельзя и нужно играть в хоккей, заниматься любимым делом, а всё остальное — это вторично.