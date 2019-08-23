https://static.news.ru/photo/ac1c86c6-c5ca-11e9-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: White House/via Globallookpress.com

Дисквалифицированного за употребление кокаина российского хоккеиста Евгения Кузнецова могли подставить.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Life , что Кузнецов не знал, что принимает кокаин.

Да его попросту подставили. Я об этом знаю уже два месяца. Кузнецов и правда принимал препарат, только он думал, что это медицинское средство, которое восстанавливает организм, — признался источник.

Неназванный собеседник издания добавил, что средство, под видом которого Кузнецову дали кокаин, принимают многие хоккеисты. Источник затруднился сказать, кто и с какой целью ввёл спортсмена в заблуждение и был ли в этом злой умысел.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о допинг-тесте, свидетельствующем об употреблении Евгением Кузнецовым кокаина, в пятницу, 23 августа. Как сообщал News.ru, хоккеист отказался от вскрытия пробы B, что фактически означает согласие с вердиктом IIHF. Федерация дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Однако Национальная хоккейная лига, где Кузнецов выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз», отказалась принимать какие-нибудь дисциплинарные меры в отношении спортсмена, писал News.ru.