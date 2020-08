«Эдмонтон» отправил форварда Максимова в ЦСКА

21-летний Максимов будет выходить на лёд за ЦСКА до начала нового сезона в НХЛ. Предыдущий сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Планируется, что новый сезон стартует 2 сентября.

The #Oilers have assigned forward Kirill Maksimov to CSKA Moscow of the KHL to start the 2020-21 season. pic.twitter.com/KtLCBiWmyM