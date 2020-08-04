Хоккей

«Эдмонтон» отправил форварда Максимова в ЦСКА

18:46, 04 августа 2020

Нападающий Кирилл Максимов, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» объявил о его переходе в московский ЦСКА Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21-летний Максимов будет выходить на лёд за ЦСКА до начала нового сезона в НХЛ. Предыдущий сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Планируется, что новый сезон стартует 2 сентября.

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