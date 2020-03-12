Хоккейный клуб «Динамо» в шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина обыграл «Спартак» со счётом 3:2 (1:0; 0:2; 1:0 ОТ) и прошёл в следующий этап турнира.

Открыть счёт встречи удалось нападающему московского «Динамо» Владимиру Брюквину. «Спартаковцы» смогли дважды ответить только во втором периоде. У «красно-белых» отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачёв. Точку в дерби удалось поставить Андре Петерссону, который реализовал большинство.

Таким образом, следующим соперником «бело-голубых» станет московский ЦСКА.

NEWS.ru подготовил самые интересные кадры с матча, который прошёл без поддержки зрителей из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников свыше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.