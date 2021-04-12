ЦСКА выиграл у СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и стал первым финалистом Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали 9143 зрителя. Шайбы забили Максим Шалунов (34) и Максим Соркин (39). 33-летний вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил 30 бросков в створ. Это его шестой матч на ноль в розыгрыше плей-офф нынешнего сезона КХЛ. Швед повторил рекорд своего соотечественника Андреса Нильссона, который в розыгрыше плей-офф КХЛ в сезоне-2014/15 шесть матчей не пропускал за «Ак Барс», сообщает РИА Новости.

«Армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4:2. Соперник московского клуба определится в матче между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» в серии финала Восточной конференции. СКА впервые с 2016 года остался без медалей чемпионата России по хоккею.

Как писал NEWS.ru, медики института Склифосовского опровергли информацию о наркотиках в крови у 34-летнего капитана «Авангарда» Алексея Емелина. У защитника диагностирована острая печёночная недостаточность. Считается, что игрок переборщил с обезболивающим после полученной травмы в первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом».