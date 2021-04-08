Медики назвали диагноз хоккеиста «Авангарда» Емелина

https://static.news.ru/photo/a8b19d98-9853-11eb-9805-96000091f725_660.jpg Алексей Емелин Фото: hawk.ru

Врачи института Склифосовского объявили о диагнозе капитана клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Алексея Емелина и опровергли информацию о наркотиках в его крови. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам медиков, у 34-летнего защитника острая печёночная недостаточность. Считается, что игрок омичей просто переборщил с обезболивающим после полученной травмы в первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом». В результате передозировки в его организме нашли следы ибупрофена и парацетамола, которые сильно повлияли на работу печени. По результатам анализов у игрока высокий уровень печёночных трансаминаз. Спортсмена вернули из обсервации в отделение трансплантологии.

Первый раз лидер клуба почувствовал себя плохо после неудачного столкновения с нападающим «Ак Барса» Артёмом Лукояновым. Капитан «ястребов» не смог самостоятельно подняться и отправился в раздевалку только с помощью одноклубников. Однако после паузы вышел на лёд, как будто ничего и не было. У спортсмена поднялась температура. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Новым диагнозом стал «токсический шок печени». 7 апреля спортсмена перевезли из Казанской республиканской больницы в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ранее NEWS.ru писал, что в анализах защитника были обнаружены следы наркотиков. Результаты медэкспертизы врачи передали в правоохранительные органы, о чём и сообщило МВД по Татарстану.