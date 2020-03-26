https://static.news.ru/photo/f58a3886-6e8e-11ea-a79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский ЦСКА отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить сезон-2019/20.

Нам очень жаль, что обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, оставили вас без хоккея и радостных эмоций от побед любимой команды. Но мы поддерживаем данное решение, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку на протяжении сезона и отметили, что на такие меры необходимо пойти, чтобы обезопасить своё здоровье.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.