https://static.news.ru/photo/e5d04a9a-d099-11e9-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что китайский «Куньлунь» оштрафован по итогам матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», который прошёл в Шэньчжэне.

То, что было в Шэньчжэне на первом матче сезона — форменное безобразие. Не к лицу крупнейшей спортивной державе проводить матчи КХЛ в таких безобразных условиях. «Куньлунь», естественно, оштрафован, но представители клуба пообещали, что на матчах в Пекине всё будет организовано на достойном уровне, — сказал Чернышенко журналистам.

Во время матча на площадке не были закреплены ворота, левая штанга не хотела фиксироваться. Кроме того, были проблемы с информационным кубом, с трансляцией матча, когда режиссёр вместо главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина показывал второго тренера Томи Ламса, а бродкастер трансляции подписал как penalty kick — что означает пенальти в футболе.

Помимо этого, сама собой открылась калитка скамейки штрафников, едва не приведя к травме Тревора Мёрфи, после силового приёма влетевшего в торец борта. Позже её так и не смогли закрыть. В итоге пришлось разобрать дверь, сняв с неё внутреннюю панель, и поправить замок. Также в защитном стекле перед судейским столиком образовалась трещина.

Ранее глава КХЛ отметил бодрое начало хоккейного сезона, писал News.ru.