«Автомобилист» по буллитам уступил «Магнитке» и догнал лидеров на «Востоке»

https://static.news.ru/photo/3fd114f2-0a50-11eb-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcmetallurg

Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 3:4Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В основное время у хозяев отличились Вячеслав Литовченко (2-я минута), Брукс Мэйсек (10-я) и Алексей Макеев (24-я), которому ассистировал Павел Дацюк, набравший уже 15 очков (3+12) по системе «гол плюс пас» в 14 играх нынешнего чемпионата.

Макеев, забросив десятую шайбу в чемпионате, укрепил своё лидерство в списке самых результативных игроков КХЛ, имея 16 очков (10+6).

У «Магнитки» шайбы забросили Семён Кошелев (8-я минута), Сергей Плотников (15-я) и Харри Песонен (54-я).

В серии послематчевых бросков победу «сталеварам» принесла попытка защитника Егора Яковлева.

«Автомобилист», набрав 21 очко в 14 проведённых играх, сравнялся в турнирной таблице Восточной конференции с омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», образовав трио лидеров. «Металлург» (20 очков, 14 игр) догнал уфимский «Салават Юлаев», разделив с ним четвёртую-пятую строчки таблицы на «Востоке».

В предыдущем поединке «Магнитка» на выезде переиграла петербургский СКА, ранее писал NEWS.ru.