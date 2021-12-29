Золото, цари и боги: что скрывает выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

В Москве на ВДНХ проходит выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Создатели обещают посетителям уникальный образовательный проект, который будет интересен для посещения любой семье. Экспозиция представляет собой интерактивную среду для изучения истории, там возможно проведение открытых уроков и лекций для взрослых и детей.

Открытие выставки приурочено к столетию знакового события — обнаружения гробницы Тутанхамона британским археологом Говардом Картером. Предметы, которые современный человек воспринимает как сокровища, не случайно оказались в гробнице. За ними стоят символические значения, изучая которые, мы приближаемся к пониманию того, как древние люди осмысляли жизнь и смерть.

Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, золотые саркофаги, самый известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитая погребальная маска Тутанхамона. Больше ни в одном музее нельзя увидеть два величайших сокровища Древнего Египта — cкульптурный портрет Нефертити и величественную маску Тутанхамона вместе. Подглядеть тайны Древнего Египта можно в галерее NEWS.ru.