Умер один из крупнейших историков русского средневековья Игорь Фроянов

https://static.news.ru/photo/e039e28a-37d1-11eb-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывший декан исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Игорь Фроянов умер на 85-м году жизни. Он был одним из крупнейших историков русского средневековья.

Профессор скончался 5 декабря, его коллеги и общественность узнали об этом на следующий день.

Игорь Фроянов history.spbu.ru

Фроянов родился 22 июня 1936 года в Армавире. В 1966 году он защитил диссертацию и более 40 лет работал в СПбГУ. В 1982 году доктор исторических наук Фроянов возглавил исторический факультет вуза. Деканом кафедры Фроянов работал до 2001 года.

Он крупный специалист по древнерусской истории, по Новгороду, по средневековой истории. Но круг его интересов был намного шире — у него есть работы по октябрю 1917 года, у него есть такая ставшая бестселлером работа, как «Погружение в бездну» — о временах перестройки и последующих. Каждая его новая работа была новым словом в науке, востребованная, — цитирует ТАСС нынешнего декана факультета, директора Института истории СПбГУ, доктора исторических наук Абдуллу Даудова.

За время научной деятельности Фроянов написал 13 монографий. В России и за рубежом он считался одним из ведущих специалистов в своей области. Его исследования заложили основы для уточнения научных представлений о социально-экономической и политической жизни XIV–XV веков.

Фроянову было 84 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, на 84-м году жизни умер последний чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник.