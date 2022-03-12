Росархив обнародовал связанные с судьбой Донбасса исторические документы

Российский государственный архив социально-политической истории обнародовал документы, связанные с судьбой Донбасса, времён Революции и Гражданской войны. Сотрудники ведомства рассказали, как жители Донбасса с начала XX века стремились в состав России, и как лично Ленин это запрещал, оставляя их в составе Украины, пишут «Известия».

По словам руководителя Российского государственного архива социально-политической истории Андрея Артизова, русский народ оказался разделённым как раз из-за событий тех времён — и только этим можно объяснить, насколько сложным государством является современная Украина.

Согласно документам, большевики «дали свет» появлению советских республик в надежде, что захотевшие национального определения народы поддержат их власть, отметил архивист.

А документы, которые мы вам показали, говорят о судьбе Донецко-криворожской республики, которая возникла после Революции, — рассказал глава Росархива.

Артизов обратил внимание, что обнародованные документы являются свидетельством того, что лидеры большевиков сделали большой вклад в появлении Украины в современных границах. Проблема же Донбасса заключалась в том, что там было русскоязычное население.

И если бы политика была такая, которая бы учитывала эти особенности, если бы дали автономию, сохранили бы второй язык, то и не было бы этих проблем. А когда годами не считаются с людьми, возникают те проблемы, которые приводят к конфликтам, переходящим в горячую фазу, — резюмировал историк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком и полностью создана Россией за счёт отторжения её исторических территорий. Глава государства пояснил, что главной задачей большевиков было задержаться у власти после революции, ленинские принципы госстроительства были гораздо хуже, чем просто ошибка. И современную Украину можно назвать так — «Украина имени Владимира Ильича Ленина».